De Twentenaar is trots op streek: ‘Elkaar helpen is een traditie die wordt doorgegeven’

Wat maakt Twente tot Twente? Die vraag staat centraal in de nieuwe documentaire Twente op Film - Zo Doo Wiejleu Dat. De film bestaat uit archiefbeelden gemaakt tussen 1915 en 2015 en laat zien wat er in een eeuw tijd is veranderd en hetzelfde is gebleven.

Rotterdam

De documentaire Twente op Film toont naast het dagelijks leven, de hoogte- en dieptepunten van honderd jaar Twente. Van de opening van Luchthaven Twente (nu Twente Airport) tot de vuurwerkramp in Enschede. De film wordt vanaf vandaag vertoond in meerdere filmhuizen binnen en buiten Twente.



Johanna ter Steege - beeld Bowie Verschure

Hoe is dit project tot stand gekomen?

‘Regisseur Erik Willems heeft eerder Haarlem op Film gemaakt en zo ontstond het idee om ook over Twente een documentaire te maken die bestaat uit archiefmateriaal. Zo wilden we een inkijk geven in de ontwikkeling van Twente in een eeuw tijd. Het was ook een handig project voor in coronatijd. Ik kon niet het toneel op, maar van archiefbeelden raak je niet besmet...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .