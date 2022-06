In de nieuwe Netflixserie Man vs Bee gaat Mr. Bean in gevecht met een bij

Rowan Atkinson is wereldberoemd geworden met zijn typetje Mr. Bean. Als je hem eens in deze rol hebt gezien, is het moeilijk hem nog als een ander personage te zien.

Na de vijftien afleveringen van de komische serie uit de jaren negentig dook daarna steeds een variant van die Mr. Bean in andere contexten op. Zijn briljante persiflage van James Bond in de twee Johnny English-films tonen in feite Mr. Bean als geheim agent.

Bean zelf was nog twee keer te zien in een speelfilm - Bean en Mr. Bean’s Holiday - en in een hele serie aan Mr. Bean-tekenfilms. Nu is Atkinsons nieuwste ‘Bean-geïnspireerde’ personage te zien als huisoppas in Man vs Bee.

Het is een bijzonder korte serie van negen afleveringen die bij elkaar nog geen anderhalf uur duurt. We ontmoeten hierin opnieuw de onhandige Mr. Bean: nu als de gescheiden Trevor Bingley. Hij is de man uit de titel van de serie en moet het opnemen tegen een we..

