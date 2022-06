De langverwachte Obi-Wan serie op Disney+: ‘Wil de echte Obi-Wan opstaan?’

Voor oudere generaties is Obi-Wan Kenobi de oude mentor, voor de jeugd de jonge Jedi die in Star Wars ongewild de opkomst van superschurk Darth Vader veroorzaakte. Eindelijk poogt Disney die twee bij elkaar te brengen.

Een oudere Alec Guinness ontmoet in 1976 de jonge George Lucas in een restaurant. De ambitieuze filmmaker wil de ervaren en gerespecteerde acteur overhalen om Obi-Wan Kenobi te spelen in zijn nieuwe film Star Wars. Guinness heeft zo zijn twijfels. Hij behoudt zijn hele leven een haat-liefdeverhouding met de saga over een ver, ver weg gelegen heelal.

Wat de tot het katholicisme bekeerde filmster over de streep trekt, is de financiële compensatie die ertegenover staat. Ook is hij gefascineerd door de betekenis van het verhaal, waarin het goede als winnaar uit de strijd tussen goed en kwaad komt. De rol van Obi-Wan Kenobi is daarin die van oude, wijze mentor die niet zelf (meer) in staat is om het kwaad te weerstaan. Wel kan hij de jon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .