Kan iemand papa vervangen?

Een jonge vader die weet dat hij niet lang meer te leven heeft, gaat op zoek naar een gezin dat zijn vierjarige zoontje kan adopteren, in het ontroerende drama Nowhere Special.

John is helemaal alleen verantwoordelijk voor zijn zoontje Michael. Kort na de geboorte heeft de moeder van Michael hen verlaten. Na zijn werk als glazenwasser haalt hij het jochie op bij een vriendinnetje van school. Hun leven samen verloopt gemoedelijk. Er wordt gespeeld, voorgelezen, gegeten. Ook bakken ze een verjaardagstaart.

Er staan vierendertig kaarsjes op. Michael vindt zijn vader maar oud. Als kijker weet je inmiddels wel beter. John is jong, veel te jong om te sterven, maar zijn naderende einde is onafwendbaar. In een poging erover te vertellen, begint hij met ‘op een dag…’ Michael, zich niet bewust van wat er in zijn vader omgaat, geeft hem een volgend kaarsje. Hij weet niet beter: op een dag wordt zijn vader vijfendertig.

