Een teleurstellende bestemming in een reis van adembenemende schoonheid

Il Buco, Italiaans voor ‘het gat’, heeft in beginsel een boeiend onderwerp. Waar men begin jaren zestig in het rijke noorden van Italië de destijds hoogste toren van Europa bouwde, daar maakte een aantal speleologen in het zuiden van Europa een tegenwaartse beweging. Deze groep grotspecialisten was de eerste die afdaalde in de Abisso del Bifurto, de op twee na diepste spelonk ter wereld.

Ook de manier waarop Michelangelo Frammartino zijn film vormgeeft, is interessant, als ware het een documentaire. De beelden van de geheel geënsceneerde afdaling lijken in 1961 te zijn opgenomen en nu teruggevonden. Al zijn de beelden te scherp en mooi belicht om van amateurs te komen, de onderneming komt naturel over.

De fotografie van ervaren rot in het vak Renato Berta is soms van adembenemende schoonheid. Hij wisselt weidse landschappen af met een landschap in het gegroefde gelaat van een herder. Of hij laat de hele diepte van de grot oplichten met een in brand gestoken tijdschrift met Kennedy op de cover.

Geheel in docu-stijl maakt Frammartino nergens gebruik van filmische elementen als dialoog, voice-over, dramatisering of muzi..

