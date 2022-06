Elvis is een feest voor oude en nieuwe Elvisfans

Is er een betere regisseur denkbaar om het turbulente levensverhaal van zanger Elvis Presley te verfilmen dan Baz Luhrmann? Of je zijn hyperactieve stijl nu viert of verafschuwt, één ding is zeker, met de Australiër aan het roer wordt de film over The King of Rock and Roll geen dertien-in-een-dozijn verfilming.