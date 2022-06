Lightyear heeft zijn eigen film

In Lightyear combineren de Pixar-studio’s beproefde recepten. Zo kreeg in 1995 het jongetje Andy in de eerste Pixar-film, Toy Story, een nieuwe pop, actiefiguur Buzz Lightyear. Hoe zijn speelgoed vervolgens tot leven kwam was zo’n originele vondst dat de films vier delen meegingen zonder aan hilariteit in te boeten. De film Lightyear gaat over de ‘echte’ astronaut die de inspiratie zou hebben verleend aan de pop. Deze ‘echte’ is ook geanimeerd en staat centraal in de 26e Pixar-film. Binnen de Pixar-tijdlijn moet je deze film dus in 1995 plaatsen, alsof deze zou zijn uitgekomen vóór Toy Story. En dat is interessant, omdat Lightyear – ondanks dat de astronaut en de pop dezelfde naam delen – geen speelgoedfilm is, maar sciencefiction. Een soort retro-scifi, die de toekomst bekijkt vanuit het perspectief van het verleden. De enige eerdere ruimte-scifi van Pixar is WALL·E uit 2008. Dit is nog steeds een van de betere Pixars, door de ingenieuze manier waarop de animatie verwijst naar allerlei eerdere klassiekers in het genre en deze mild parodieert.