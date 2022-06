Zoektocht naar een verborgen verleden

Turn Your Body to the Sun brengt de zoektocht in beeld van romanschrijfster Sana Valiulina. Al ruim dertig jaar woont ze in Nederland, maar de herinnering dat ze als tienjarig meisje samen met haar vader liep, hem niet bij kon houden en bang was alleen achter te blijven, achtervolgt haar nog steeds. Wie is deze man die ze nooit echt heeft leren kennen? Samen met documentairemaakster Aliona van der Horst, die in haar vorige film Liefde is aardappelen inzoomde op haar eigen familiegeschiedenis, duikt ze in het verleden van de man die zoveel meer meemaakte dan hij ooit vertellen kon.

Valiulina onderneemt haar zoektocht in het Russisch. De taal van literatuur en cultuur, maar ook de taal van de vijand. De taal die daardoor pijnlijk aanvoelt, ..

