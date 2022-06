Alle mannen zijn hetzelfde

Een recensie schrijven over Men is nog niet zo eenvoudig. Het is typisch zo’n film die je het beste zo onbevangen mogelijk kunt bekijken. Dan hebben de verrassingen die de film in petto heeft een maximaal effect. Wat wel gezegd kan worden is dit: de jonge vrouw Harper trekt zich na een roerige periode in haar leven terug op het platteland. Ze heeft een oud landhuis gehuurd waar ze, naast tijd voor werk, ook de ruimte heeft dingen te verwerken. Het stille huis en de lange wandelingen door de omringende natuur zullen haar goed doen. Hoewel de eigenaardige huiseigenaar – de eerste in een rij van mannen die Harper zal ontmoeten – wel een wat ongemakkelijk gevoel geeft. Van de gezochte rust komt dus eigenlijk vanaf het begin al weini..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .