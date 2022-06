Wie huurt een moordenaar met alzheimer?

Op 7 juni mocht Liam Neeson maar liefst zeventig kaarsjes uitblazen. De acteur had al een indrukwekkende lijst met films op zijn naam staan voor hij als vijftiger doorbrak als actieheld. Net zoals zijn personages in deze films meermaals aankondigen te willen stoppen, maar niet uit de criminele wereld kunnen stappen, verkondigt Neeson al jaren te gaan stoppen met actiefilms. En net als zijn personages, lukt het Neeson maar niet om weg te lopen. Tot nu toe is er bijna geen jaar geweest zonder minstens één Liam Neeson-actiefilm.