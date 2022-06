Hugh Bonneville: ‘Ik herken bij Dahl de verslagenheid die rouw kan opwekken’

In de nieuwe film To Olivia speelt Hugh Bonneville (58) - bekend van Downton Abbey en Paddington - kinderboekenschrijver Roald Dahl. Wanneer hij zijn dochtertje Olivia verliest aan de mazelen, worstelt hij samen met zijn vrouw, de succesvolle actrice Patricia Neal, met dit verlies.

Hugh Bonneville kruipt in To Olivia in de huid van kinderboekenschrijver Roald Dahl.

Als je belt met Bonneville voelt het soms alsof je de echte Lord Grantham uit Downton Abbey aan de lijn hebt. Zijn intonatie is informeler en warmer dan de patriarch van de Crawley familie, maar in zijn taalgebruik hoor je wel degelijk ‘pappa’ uit de serie spreken. Kleurrijke woorden als ‘curmudgeonly’, ‘avuncular’ en ‘inertia’ volgen elkaar in hoog tempo op.

U hebt als kind een brief gestuurd naar Roald Dahl, weet u nog wat u hem schreef?

‘Nee, ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik weet dat ik hem geschreven moet hebben omdat ik onlangs de brief tegenkwam die Dahl mij stuurde als reactie. Het was heel kort: ‘dank je voor je brief, ik stel het op prijs.’ Het was vriendelijk dat hij zo reageerde, want hij kon nogal slechtgehumeurd zij..

