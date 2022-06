Een doelloze Bergman Safari

confrontatie

Halverwege de film beweegt er een kunstwerk in het huis van Bergman. In klassieke horrorfilms als In the Mouth of Madness (1994) is zoiets een voorbode dat het huis een andere functie en betekenis krijgt, een confrontatie met de worstelende bezoeker. Toch volgt er niets in deze richting. Het bewegende standbeeld blijft een knipoog met onbekende bestemming.

Inmiddels snijdt Hansen weer een ander genre aan. Chris verfilmt haar scenario op het eiland, inclusief onnodig expliciete vrijscènes. De innerlijke reflectie verschuift dan richting een postmoderne heruitvinding, waarbij feit en fictie door elkaar lopen. Een soort versie van The French Lieutenant's Woman (1981), waarin het verschil tussen personages en ac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .