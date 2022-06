En weer ontsnappen de dinosaurussen

Jurassic World: Dominion toont hoe lastig het is om vervolgen te verzinnen die op originele wijze bij een filmklassieker aansluiten.

Nadat Steven Spielbergs originele Jurassic Park uit 1993 twee behoorlijk geslaagde vervolgen had gekregen en filmstudio Universal met twee recentere Jurassic World-delen de formule verder succesvol had uitgewrongen, lijkt de laatste telg uit die serie nu echt te veel te leunen op het succes van de film waar het allemaal mee begon. Want hoe vaak kan het nog misgaan met het experimenteren met dinosaurus-DNA en moeten de hoofdpersonen rennen voor hun leven?

Wat Dominion goed doet, zijn de vele leuke verwijzingen naar het eerste deel. Naast de originele cast komen veel situaties en objecten terug. Zoals het blikje waarin het dinosaurus-DNA uit het onderzoekslab van Jurassic Park gesmokkeld werd en dat ook in dit laatste (?) ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .