Een vriendelijk verhaal waar je trek van krijgt, maar dat niet volledig bevredigt

Alles wat onder de grond groeit, is voor varkens, krijgt Pierre Manceron te horen. En met een minachtend gebaar wordt zijn nieuwste culinaire vinding – gevuld met aardappel en truffel – op de grond gegooid. Het betekent zijn ontslag als kok in een adellijk kasteel. Gedesillusioneerd verhuist hij terug naar zijn geboortegrond, voornemens potten, pannen en pollepels nooit meer aan te raken.

Dan rekent hij echter buiten een geheimzinnige vrouw die bij hem in de leer wil. Manceron trekt al snel zijn conclusies. Ze loopt zoals dames van adel en hoeren lopen. Het eerste is onmogelijk, dus dan moet ze wel het tweede zijn. Ze zwijgt en zet zich extra hard in: ‘ik kan niets, maar geef niet op’.

Zo vergeet Manceron langzaam zijn gelofte nooit meer te willen koken en leert hij Louise de basis van zijn vak: de handeling, de tijd, het vuur en het gerei. En proeven, met gesloten ogen.

weelderig landschap

Délicieux besteedt de nodige aandacht aan het plaatje. De gepoederde gezichten en hoge pruiken van de adel, de pittoreske herberg in een weelderig landschap waar Manceron zijn liefde voor de gastronomie hervindt, de m..

