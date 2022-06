Het vierde seizoen van van Borgen is net zo verslavend als de eerste drie

Brigitte Nyborg werd twaalf jaar geleden de eerste vrouwelijke premier van Denemarken in de Deense serie Borgen. In een nieuwe reeks afleveringen heeft het verlangen naar macht haar in een wurggreep.

Als een idealistische politica die haar waarden steeds hoog wist te houden in de harde politieke werkelijkheid, stal Brigitte Nyborg de harten van miljoenen kijkers. Dat was in 2010 toen de eerste reeks van acht afleveringen van Borgen was te zien. In 2011 en 2013 verschenen seizoen 2 en 3 en toen bleef het bijna tien jaar stil rond een van de meest populaire Deense series ooit. Maar nu is Nyborg terug, niet als premier maar als minister van Buitenlandse Zaken in de regering van een andere vrouwelijke premier, Signe Kragh, tien jaar jonger dan zijzelf.

Twaalf jaar na haar aantreden als premier is er veel veranderd. In de eerste seizoenen van Borgen worstelde Nyborg nog met het verdelen van haar tijd tussen het premierschap, haar gez..

