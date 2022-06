Falling for Figaro is een romkom met veel Mozart

Romantische komedies zijn altijd formulewerk. Toch blijft er variatie mogelijk door in de formule de x, y en z anders in te vullen.

Sinds Shakespeare en vooral Jane Austen staat de plotontwikkeling van de romkom zo goed als in steen gehouwen. De doorgaans vrouwelijke hoofdpersoon waarmee het publiek zich kan identificeren, komt na het nodige romantische touwtrekken uit bij haar ‘Mr Darcy’. Degene die aanvankelijk het verste van haar af leek te staan, maar uiteindelijk wel het beste bij haar blijkt te passen.

Ook Falling for Figaro volgt braaf dit wat uitgekauwde stramien, maar zorgt voor enkele verfrissende ingrediënten in het beproefde recept. Zo geeft de Australische Danielle MacDonald hoofdpersonage Millie niet gestalte als standaard sprietje, maar als gewoon gevormde geliefde. Bovendien geeft haar figuur nergens aanleiding tot spot of discussie: geen ‘fat..

