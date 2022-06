De romantische komedie Marokkaanse bruiloft is bepaald geen feestje

Regisseur Johan Nijenhuis kennen we van platte romantische films als Onze jongens, Onze jongens in Miami, Verliefd op Ibiza, Verliefd op Cuba en Toscaanse bruiloft. Marokkaanse bruiloft moest een ‘ode worden aan het Marokkaanse bruiloftspektakel’, aldus Nijenhuis. Maar zijn uitgekauwde formule voor romcoms leidt naast repeterende filmtitels tot het plat slaan van elke unieke cultuuruiting.

Marokkaanse bruiloft staat daarbij zo bol van de giftige clichés dat de vraag rijst of zijn nieuwste film niet een belediging van de Marokkaanse cultuur is.

Zelfs als we uitgaan van Nijenhuis’ goede intenties en de film als ultieme waardering van die Marokkaanse cultuur moeten opvatten, is één ster nog te veel. Nijenhuis’ films zorgen bij mij altijd voor veel tenenkrommende momenten: soms door het slechte acteerwerk, maar vaker nog door de zeer ongemakkelijke situaties en dialogen. Marokkaanse bruiloft grossiert in alle drie.

De film gaat uit van het klassieke romantische thema waarbij een vrouw (Yasmine) moet kiezen tussen twee mannen. De één perfect volgens familie, geloof en vrienden, de ander nogal dubieus. Voeg daarbi..

