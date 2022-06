Een goede baas die fout bezig is in venijnige komedie El Buen Patrón

Je weet bij Blanco nooit helemaal hoe je zijn gedrag moet lezen. Als directeur van een weegschalenfabriek lijkt hij het beste met zijn personeel voor te hebben. Liefdevol spreekt hij hen toe. Zijn vrouw en hij kregen nooit een zoon of dochter, maar dat is ook helemaal niet nodig: zijn werknemers zijn als kinderen voor hem.

Als de zoon van een oude werknemer zich in de nesten heeft gewerkt, zorgt Blanco dat de jongen een bijbaantje in de winkel van zijn vrouw krijgt. En als zijn opzichter steekjes laat vallen is hij altijd bereid, onder het genot van een goede maaltijd in een duur restaurant, in een gesprek te zoeken naar een geschikte oplossing.

Tegelijkertijd schemert het ongemak in al deze handelingen door. Waar is de professionele distantie als je je personeel zo bevadert? Moet een invloedrijke man zijn netwerk inzetten om een agressieve zoon te behoeden voor een gevangenisstraf? En is het wel kies om je te mengen in het privéleven van een van je werknemers?

scheurtjes

Door die keerzijde van Blanco’s gedrag komen er langzaam scheurtjes..

