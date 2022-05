Truman Capote vond wel het succes, maar geen liefde

Auteur en acteur Truman Capote was een icoon in New York, een dandy in de traditie van Oscar Wilde. Hij was de eerste openlijk homoseksuele Amerikaanse schrijver, die daar ook over schreef in zijn debuutroman Other Voices, Other Rooms uit 1948. Breakfast at Tiffany’s bleek een succes, evenals de verfilming met Audrey Hepburn.

Capote schreef met In Cold Blood ook de eerste ‘live’ moordroman. Zijn obsessie met de nog lopende moordzaak stond centraal in twee biopics. Philip Seymour Hoffman kreeg een Oscar voor zijn rol in Capote (2005). Een jaar later kroop ook Toby Jones in Infamous met minder succes in de huid van de auteur.

Na zijn moordroman ging het bergafwaarts met Capote. Hij raakte verslaafd aan alcohol en drugs en stierf op 59-..

