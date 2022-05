Balzac komt er bekaaid vanaf in de Franse film Illusions Perdues

Zelden verschijnt nog een Balzac-verfilming in de Nederlandse bioscopen. Illusions perdues lukt het toch, dankzij het winnen van maar liefst zeven Césars, de belangrijkste filmprijs in Frankrijk.

De in de negentiende eeuw opkomende naturalistische literatuur, waar het werk van de Franse schrijver Balzac onder valt, blijkt geen geliefde stroming onder hedendaagse filmmakers.

Deze stroming had oog voor de invloed van sociaal-culturele problemen op ambitieuze jongelingen in de snel industrialiserende maatschappij. In tegenstelling tot hun Engelse tegenhanger Charles Dickens, van wiens werk aan de lopende band verfilmingen verschijnen, is de Franse tak met namen als Zola en Balzac aanzienlijk minder populair.

Balzac schreef de serie La comédie humaine, waarbinnen Illusions perdues een trilogie vormde. De film is voornamelijk gebaseerd op het tweede deel daarvan, waarin hoofdpersoon Lucien Chardon naar Pari..

