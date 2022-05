Gedrogeerd en gechanteerd door de geheime dienst in onthutsende film Huda’s Salon

Reem vindt dat haar koffie nogal bitter smaakt. Ach, wimpelt Huda haar bezwaar weg, het is een nieuwe soort, je moet vast wennen aan de smaak. Als kijker weet je echter dat Huda iets in het kopje gedruppeld heeft en binnen de kortste keren hangt Reem onderuit in de stoel.

Snel sluit Huda de gordijnen van haar kapsalon en tilt Reem samen met een man naar een achterkamertje. Reem wordt ontdaan van haar kleren en ook de man kleedt zich uit. Liggend op het bed worden enkele compromitterende foto’s gemaakt en als kijker weet je direct: Reem zit hopeloos klem.

Het is het heftige uitgangspunt van de nieuwste film van Hany Abu-Assad, de Palestijnse regisseur die sinds 1980 in Nederland woont en groot succes oogstte met zijn film Paradise..

