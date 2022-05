Ondanks de clichés is Top Gun: Maverick toch een hoogvlieger

Top Gun, de film die de Amerikaanse acteur Tom Cruise in 1986 een sterrenstatus bezorgde, is zo’n film die een cultklassieker werd maar waarvan je, als je ‘m nu opnieuw bekijkt, niet goed begrijpt waarom. Zo goed is ‘ie namelijk niet.

Tom Cruise was begin twintig en speelde de rol van Maverick. Samen met zijn copiloot Goose werd hij aangenomen bij Top Gun, een marineopleiding voor de allerbeste piloten. De film was eigenlijk een soort militaire recruitment video, machismo ten top. Cruise speelde een nogal arrogante, roekeloze piloot die nogal eens orders van hogerhand in de wind slaat.

De scènes in de lucht zijn de moeite waard, maar als de personages op de grond zijn, is er te lang weinig spanning voelbaar. Critici waren ook maar matig enthousiast 36 jaar geleden. Toch groeide de film uit tot een groot succes. Inmiddels is het zo’n film met liefhebbers die direct zullen aanslaan op bepaalde beroemd geworden quotes. Dit zinnetje bijvoorbeeld, van hoofdpersoon Maverick ..

