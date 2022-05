Kiezen voor vriendschap en hoop in het nieuwste seizoen van Stranger Things

Stranger Things is sinds het eerste seizoen in 2016 een van de populairste series van Netflix en is in recordtijd tot cultstatus verheven.

De retro sciencefictionserie was in haar eentje verantwoordelijk voor een enorme groei van abonnees. Met seizoen vier hoopt Netflix afgehaakte abonnees terug te lokken, net zoals bij het derde gebeurde.

Stranger Things gaat over een groep bevriende tieners en hun broers en zussen en speelt zich af in de jaren tachtig in het doodgewone Amerikaans stadje Hawkins. Veel van de Amerikaanse kijkers zullen met veel plezier jeugdherinneringen ophalen door de serie. Maar de populariteit van muziek en films uit die tijd - zoals Back to the Future, Terminator, ET en The Neverending Story - zorgt ook voor een gevoel van herkenning bij internationale kijkers.

De sfeer die Stranger Things oproept lijkt nog het meest op die van Steph..

