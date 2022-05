Crimineel of kwajongen?

Doordat de rover-romantiek vanuit het perspectief van het hoofdpersonage zelf komt, schetst de miniserie een onthullend beeld van een narcistische persoonlijkheid. De Zweedse draaideurcrimineel Olofsson staat aan de wieg van een psychologische term die het fenomeen van romantiseren van misdadigers beschrijft: het stockholmsyndroom. Deze schurk blijkt zelf ook voer voor psychologen. Bill Skarsgård, een van de getalenteerde zonen uit de clan van vader Stellan Skarsgård, zet de schelm overtuigend neer. Hij is vol van zichzelf en zijn ambitie is om de beste van de slechtsten te zijn. Gelooft Clark zijn eigen leugens dat hij zijn leven zal beteren? Of leidt hij zijn omgeving bewust om de tuin met zijn charmante manipulatie?

Tijdens een bankove..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .