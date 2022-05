Oorlog hangt als dreigende schaduw over filmfestival Cannes

Na twee magere coronajaren opende dinsdagavond het filmfestival van Cannes weer op volle kracht. De invloed van de Russische inval in Oekraïne is in het hele programma voelbaar.

Cannes

De oorlog in Oekraïne is niet ver weg in Cannes. Van 17 tot 28 mei vindt in de Franse badplaats de vijfenzeventigste editie van het meest prestigieuze filmfestival ter wereld plaats. Nadat het festival in 2020 werd afgelast door corona en in 2021 in versoberde vorm doorging, draait de jubileumeditie van het festival nu op volle kracht.

Voorafgaand aan de openingsfilm op dinsdag, werd het publiek verrast door een toespraak van de Oekraïense president Zelensky. Zelensky, zelf een voormalig acteur, sprak de aanwezigen in de zaal toe. In zijn toespraak refereerde hij aan de satire The Great Dictator uit 1940. In deze film maakt komiek Charlie Chaplin Adolf Hitler belachelijk. ‘We hebben een nieuwe Chaplin nodig die toont ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .