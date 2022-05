Een mediavrouw met een midlifecrisis in satirische film France

De vorige film van Bruno Dumont sleepte met moeite twee sterren in de wacht. De postmoderne musicalversie over het leven van Jeanne d’Arc was bevreemdend en vooral dodelijk saai. Ondanks opnieuw gebruik van zenuwachtige synthesizer-muziek van de onlangs overleden Christophe, laat Dumont zich in France van een spannender kant zien.

Meer actie, meer drama, meer relevantie, maar met de overeenkomst dat de aandacht is gevestigd op een Frans icoon. Deze keer is dat de fictieve mediapersoonlijkheid France de Meurs, die zelfs dezelfde naam draagt als het land. Dumont slaat daarbij de handen ineen met actrice Léa Seydoux, vooral bekend als de enige Bond-girl wier personage ooit mocht terugkeren, en wel in de meest recente 007-film.

In Fr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .