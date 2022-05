Operation Mincemeat: Hoe een lijk Hitler te slim af was

De geallieerden planden in 1943 een grote aanval op Sicilië. Om de kans van slagen te vergroten, kregen twee officieren de opdracht een ingenieuze desinformatiestrategie te verzinnen, op basis van een wel heel onwaarschijnlijke geheim agent: een dode man.

Een onderzeeër vaart in een donkere nacht naar de kust van het Italiaanse eiland Sicilië. De zee is woest en de regen geselt de bemanning die buiten op de onderzeeër staat. Bevelen met een overduidelijk Brits accent worden vanaf de brug geroepen en een sonarboei wordt met moeite het woelende water in gerold.

Als ze afdaalt horen we de ‘ping’ door het water echoën. Op de brug draait een officier zich af van de kust. Hij zet zijn pet af en richt zijn verrekijker op de razende zee. Dan doemt uit het duister een fregat op, dan nog één, dan twee. Een enorme geallieerde vloot vult het scherm en de officier doet een schietgebedje voor al de soldaten.

Het is 1943. Na het succesvol verjagen van de Duitse legers uit Afrika willen de geallieerd..

