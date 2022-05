Romantische komedie Foodies: ‘Platter dan een pizza, met meer lucht gevuld dan een soufflé’

Wat is platter dan een pizza en met meer lucht gevuld dan een soufflé? De Nederlandse romantische komedie Foodies. Het speelfilmdebuut van scenarioschrijver Floor van Lissa staat bol van slechte dialogen, gênante situaties, lege thema’s en een klapperend plot. Regisseur Mannin de Wildt levert een film af die, zoals dat vroeger heette, direct op dvd uit zou komen. Maar nee, Foodies verdwijnt niet direct in het afvoerputje van Netflix, maar krijgt een bioscoopuitgifte.

Zoals we gewend zijn van veel Nederlandse producties speelt het verhaal zich af in het pittoreske Amsterdam, waar we dus vooral lieflijke plaatjes van zien. Afgezien van het feit dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking daar niet woont of niets moet hebben van de groot..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .