Het leven zonder reserves aangaan in het warme Ali & Ava

Regisseur Clio Barnard maakt intieme films over mensen die worstelen met het leven. Ze neemt rustig de tijd om die verhalen uit te werken. Het resulteert in drie titels in een kleine tien jaar die allemaal de moeite van het kijken waard zijn.

De mooiste van dat stel is waarschijnlijk The Selfish Giant waarin twee schoffies van school geschopt worden en in dienst van een schroothandelaar koperdieven worden. Een groezelig en pijnlijk verhaal dat ook nog eens een ‘unhappy end’ heeft.

Eveneens pijnlijk is het daaropvolgende Dark River waarin regisseur Barnard de stad verruilt voor het platteland. Een jonge vrouw is vervreemd geraakt van haar familie, maar komt terug om de schapenboerderij op te eisen als haar vader overlijdt. Het verleden drukt als een zware deken op alle betrokkenen, al is er ook iets zichtbaar van zelfopofferende liefde.

In de nieuwe film Ali & Ava vormt voormalig industriestad Bradford het decor voor het verhaal. Heel vrolijk is die acht..

