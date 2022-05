Doctor Strange in the Multiverse of Madness is een horrorsprookje voor de echte fans

De climax van The Avengers betekende voor Marvel geen inspiratiestop. Het superheldenuniversum blijft zich uitstrekken. Risico van het missen van een gerelateerde film of serie op Disney+ is dat je ergens in die kosmos de draad kwijtraakt.

‘Ben je bekend met het multiversum?’ Doctor Stephen Strange was een van de slachtoffers van de ‘snap’ van Thanos. Met een knip in de vingers liet deze superschurk de helft van alle aardbewoners verdwijnen. Totdat de Avengers hen met de ‘blip’ weer deden terugkeren. Het had dus best kunnen zijn dat de doctor in zijn vijf jaar afwezigheid de meest recente ontwikkelingen in de Marvel-verhaallijnen had gemist. Niet alleen dijt het universum van de superhelden zelf uit, het aantal universa dat parallel aan elkaar bestaat blijkt ook rap te vermenigvuldigen.

Strange is echter niet onbekend met dit als sciencefiction klinkende fenomeen, dat overigens niet eens zo ver van de werkelijkheid afstaat, als we een andere doctor, Stephen Hawking, mogen g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .