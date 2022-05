De openbaring laat zien hoe de pandemie beslag legt op het denken van een enkeling

De openbaring is niet de eerste film over de coronaperiode die is gemaakt. Zo is er de indringende televisiefilm Help die het beklemmende gevoel van het begin van de pandemie knap weet te vangen. Het is zelfs niet de eerste Nederlandse film op dit gebied. Die was er in juni 2020 al, een komedie over een docent die ‘viral’ gaat in zijn witte onderbroek, genaamd Groeten van Gerri.