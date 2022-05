Housewitz concentreert zich op de lange schaduw die de Holocaust opwerpt

Rond 4 mei staan de media vol met terugblikken op de oorlog. Ook in de bioscopen draait een aantal films over dit onderwerp. Housewitz vormt daarbij de vreemdste eend in de bijt.

De afgelopen weken verschenen nog twee oorlogsfilms in de bioscoop. Van zowel de boekverfilming Hitler heeft mijn roze konijn gestolen als de op archiefmateriaal gebaseerde docu Babi Yar. Context is een recensie te lezen op de website van deze krant. Beide films blijven qua beeldvorming vooral in het verleden. Housewitz is wat dat betreft anders, concentreert zich op de lange schaduw die de Holocaust tot op vandaag de dag werpt. Oeke Hoogendijk, vooral bekend van haar documentaires over Rembrandt en het Rijksmuseum, wilde graag de getuigenis van haar moeder vastleggen. Lous Hoogendijk-de Jong (1926-2020) leed op een bijzondere manier nog dagelijks aan de oorlog.

Het leven van Lous lijkt als het ware bepaald door haar herinneringen en fobi..

