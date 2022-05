Ontroerend portret van liefde in Nobody Has To Know

Een gesprek over het dragen van hoeden in de kerk. Dat kom je niet vaak tegen in een film. Phil – een Belg in Schotland – ziet vrouwen met hoeden als enige reden om naar de kerk te gaan. Ze zien er zo prachtig uit. Verder ziet hij vooral praktische bezwaren. Wat als het onderweg naar de dienst op zondagochtend waait?

Het lijkt een gekke scène om de film mee te beginnen, maar het schetst iets van de dorpsgemeenschap waar Phil deel van uit is gaan maken. Iedereen gaat naar de kerk. En de vrouwen dragen dan hoeden. Waarom? Omdat het altijd al zo is gegaan. En omdat geen enkel mens een heilige is.

Als iedereen dan op zondagochtend in de kerk zit, zakt Phil – die een strandwandeling verkoos boven het woord van God – door een beroerte eenzaam in elkaar in een duinpan. Een van de vrouwen met een hoed, Millie, zoekt hem op als hij na enige tijd uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Het is een onwennig weerzien, want Phil lijdt aan geheugenverlies. Hij weet niet wat die hond in zijn huis doet, wat de tatoeages op zijn lijf betekenen en moet Millie naar haa..

