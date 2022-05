De film Ich bin dein Mensch toont een innemend drama over menselijkheid

‘Toen ik veertien was, ging ik naar een feestje. ’s Nachts zat ik alleen op het terras. Mijn klasgenoten dansten in de kelder. Ik keek naar de huizen en plotsklaps wist ik dat er geen God was. Vanaf dat moment was ik atheïst. Ik beloofde mezelf toen dat als ik in een neerstortend vliegtuig zou zitten nooit zou beginnen te bidden. Ik zou niet uit angst God aanroepen. Want ik geloof niet in God. Begrijp je wat ik bedoel?’

Aan het woord is Alma Felser (Maren Eggert), een vooraanstaande professor die onderzoek doet naar poëzie in oude spijkerschrifttabletten. Haar vraag is gericht aan Tom (Dan Stevens), een humanoïde robot, die speciaal voor haar ontworpen is. In de loop van Ich bin dein Mensch moet Alma deze robot testen om te kijke..

