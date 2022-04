De lessen met betrekking tot het huidige Oekraïne en Europa zijn niet zo lineair te trekken

Oekraïne staat in het midden van de aandacht. De connectie met de Tweede Wereldoorlog lijkt echter minder gemakkelijk gelegd dan die op het eerste gezicht lijkt. (beeld nd)

De meeste Europese conflicten in de laatste eeuwen hadden over het hoofd gekeken wortels in de Balkan. Ook Oekraïne stond daarbij regelmatig in het brandpunt: bij de Russische Revolutie en de daarop volgende Eerste Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog, en sinds 2014 door de opnieuw opgelaaide territoriale geschillen met Rusland. Maar deze drie fasen zijn niet zo eenvoudig met elkaar te vergelijken. In 1918 viel de Sovjet-Unie Oekraïne binnen, waarna het Duitse Rijk en Oostenrijk-Hongarije het land pretendeerden te bevrijden, met uiteindelijk Hongaarse bezetting als resultaat. In 1939 viel de Sovjet-Unie opnieuw binnen, maar na de jarenlange bezetting door Nazi-Duitsland, haalden de Oekraïners de Sovjets weer binnen als bevrijders.

Ba..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .