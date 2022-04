Anonieme seks als vlucht naar verbinding in Les Olympiades

Het meest schrijnend wordt dat duidelijk in het leven van Nora. Ze is begin dertig en stapt opnieuw de universiteit binnen. Op een feestje wordt ze, verkleed met een blonde pruik, aangezien voor een webcamgirl. Ze krijgt obscene opmerkingen van medestudenten en filmpjes waarop zij in actie te zien zou zijn worden gretig gedeeld in de collegezaal. Het maakt van Nora een paria.

Ze hunkert naar verbinding, maar wordt uitgestoten. Uit pure wanhoop besluit ze zelf een onlinesessie te boeken met deze Amber Sweet. Een onverwachte, ontroerende vriendschap ontstaat. Ondertussen blijkt in de seksuele relatie met haar collega Camille dat echte intimiteit een ingewikkeld thema voor Nora is.

En dan is er nog Emilie. Bij haar heeft..

