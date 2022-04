Balkunsten en een megalomaan ego in film over stervoetballer Zlatan Ibrahimovic

De voetballer, topscorer aller tijden van het Zweedse elftal, speelde voor onder andere Ajax, Juventus, Barcelona, Paris Saint Germain en Manchester United. Daarnaast staat de voetballer niet alleen bekend om zijn balkunsten, maar ook om zijn megalomane zelfvertrouwen met uitspraken als ‘dat weet alleen God en daar spreek je nu mee’ en ‘een WK zonder mij is niet waard om bekeken te worden’.

Het verbaast dan ook niet dat, na de biografie die Ibrahimovic zo’n tien jaar geleden met David Lagercrantz schreef, nu ook een film verschijnt met dezelfde titel: I Am Zlatan. Wie is de man achter de mythe? Of eigenlijk: wie is het jongetje achter de man?

In een enigszins vlakke en weinig verrassende schets van de jonge Zlatan wordt dit uit ..

