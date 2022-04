Hitler als konijnendief: de oorlog vanuit het perspectief van een kind

Judith Kerr, geboren als Anna Judith Gertrud Helene Kerr, is een populaire kinderboekenschrijfster en -illustratrice, bekend van The Tiger who Came to Tea. Hoewel dit prentenboek is geïnspireerd op haar oorlogservaring met het alles opslokkende nazisme schreef Kerr ook een kindertrilogie over haar (semi-)autobiografische omzwervingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen haar achtjarige zoontje in 1968 The Sound of Music zag, dacht hij zich voor te kunnen stellen hoe de jeugd van zijn moeder was verlopen. Daarop besloot Kerr haar eigen verhaal te vertellen. Het eerste deel verscheen in 1971 als When Hitler Stole Pink Rabbit.

De vader van kleine Anna is een bekende Joodse journalist. Als hij verneemt dat de nazi’s, die hij openlij..

