Ongewenst zwanger, wat nu? Twee totaal verschillende films over abortus en adoptie

Wat doe je als vrouw als dat wat groeit in je buik niet gezocht of gewenst is, maar ervaren wordt als een inbreuk op het leven dat je leidde? De uitwerking is in beide films totaal verschillend, maar in beide gevallen word je als kijker aan het denken gezet: over seksualiteit, de verhouding tussen man en vrouw en vrijheid en verantwoordelijkheid.

Uiterst lichtvoetig is de toon in de Noorse film Ninjababy. Rakel is een levensgenieter die haar vrije leven koestert en zich maar weinig zorgen maakt over de chaos in haar kamer. Ze is nog maar minimaal ongesteld, omdat ze de pil slikt, dus ze zoekt niks achter het opgeblazen gevoel in haar buik en de vele glazen vruchtensap die ze opeens met smaak drinkt.

Als haar huisgenoot haar dwi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .