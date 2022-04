De drie beste Jezus-films van de 21e eeuw

In de afgelopen 22 jaar verschenen meer Jezus-films dan in de vorige eeuw. Dat is te danken aan het onverwachte succes van The Passion of the Christ. Die film opende bij studio’s de ogen voor de lucratieve mogelijkheden van christelijke thema’s. Filmrecensent Michiel van Hout maakt een top drie van deze eeuw.

Eerst de spelregels: voor de prijs ‘beste Jezus-film’ vallen films met Jezus in een allegorische of bijrol buiten de boot. Allerlei perspectieven passeerden de revue, met Maria Magdalena, Judas of Paulus in de hoofdrol. Of de Romeinse officier Clavius in het succesvolle verrijzenisrelaas Risen van Kevin Reynolds. Hoewel boeiend, niet de Jezus-films die we zoeken. Ook deze eeuw verschenen er kleinschalige of amateuristische producties die geen serieuze kans maken.

Gelukkig is er over het algemeen wel meer variatie, ook in de verbeelding van Jezus zelf. Zo kropen diverse zwarte acteurs in de huid van Christus. Helaas vallen deze grotendeels in de categorie van allegorie of documentaire, zoals het in Zuid-Afrika gesitueerde Son of Man (20..

