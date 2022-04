‘Verlossende’ kijktips rond Pasen

The Prince of Egypte

(1998), 99 minuten, 6+

Na The Lion King in 1995 ontving componist Hans Zimmer voor Dune (2021) zijn tweede Oscar. In totaal de twaalfde nominatie voor zijn alom geliefde muziek (veelal voor gevierde regisseurs), die zowel bombastisch als mysterieus kan uitpakken. Hoewel hij stamt uit een lange lijn van Duitse atheïsten schreef Zimmer veel van zijn onvergetelijke scores voor verhalen met bovennatuurlijke elementen. Hoewel de Dan Brown-verfilmingen controversieel zijn, zit je wel veilig bij de tiendelige serie The Bible van christelijk echtpaar Roma Downey en Mark Burnett. De conventionele hervertelling van de hoogtepunten uit de heilsgeschiedenis is duidelijk schatplichtig aan Mel Gibson..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .