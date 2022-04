Het bloedige Vikingepos van Robert Eggers

In The Northman blijft niets heel van een romantisch beeld van Vikingen.

Twee raven vliegen door een razende winterstorm. Het beeld draait en in de onstuimige oceaan beneden zien we vier nietige vikingschepen richting een nederzetting aan een onherbergzame kust varen. De twee raven voegen zich bij de door golven ploegende boten. Op het land staat op een houten vestingwerk een jongetje op de uitkijk. Dan begint zijn gezicht te stralen en roept hij verheugd uit: ‘Hij is hier! Hij is hier!’

Dit jongetje is Amleth, de hoofdpersoon in Robert Eggers’ nieuwste film The Northman. Amleth is de zoon en beoogde opvolger van Vikingkoning Aurvandil (Ethan Hawke). De man op het schip is zijn oom Fjolnir. Het is de laatste keer dat we Amleth gelukkig zien: zijn oom is gekomen om de troon te veroveren. Amleth weet te..

