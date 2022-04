Van Louis moet je wél afscheid kunnen nemen

Beeldvorming is een terugkerend thema in het werk van de veelgeprezen Lassche. ‘De media’ als filter waardoor het publiek naar, bijvoorbeeld, voetballers en trainers kijken.

Wat betreft beeldvorming en de strijd tussen imago en ‘echte’ identiteit heb je aan Louis van Gaal een goede. Tijdens zijn imposante carrière kreeg hij het vaak aan de stok met zijn ‘vrienden van de pers’. Het leverde hem de reputatie van, hoewel briljant als coach, dictatoriale en arrogante man op. Van Gaal zou het liever ‘eerlijk en direct’ noemen, kernwaarden van hem. Wanneer Lassche vraagt of de woede-uitbarstingen van Van Gaal ooit gespeeld waren, kijkt de coach hem streng aan. ‘Dat is een domme vraag.’ Louis is altijd ‘echt’.

‘De totale mens achter ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .