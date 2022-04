The Lost City is de film die de wereld nu nodig heeft. Althans dat is wat Adam Nee, een van de regisseurs, beweert. Nu valt het te betwijfelen of de wereld echt zit te wachten op Sandra Bullock in een paarse glitter-onesie, de met bloedzuigers bedekte billen van Channing Tatum of een rondvliegend kaasbuffet. Waarschijnlijk is het idee van The Lost City dat het bioscooppubliek na de droeve coronajaren zich eindelijk weer eens mag verliezen in een ouderwetse, komische avonturenfilm.

Dat is goed gelukt: de film verveelt niet. The Lost City verwijst naar de avonturenfilms uit de jaren tachtig zoals de Indiana Jones-reeks. Opmerkelijk veel gelijkenis vertoont de film met Romancing the Stone en vervolg Jewel of the Nile. Net als in deze twee films draait The Lost City om een schrijfster van romantische avonturenromans die ineens een echt avontuur beleeft en daarbij de liefde van haar leven vindt in de minst voor de hand liggende kandidaat.

Met zo’n gekopieerd en komisch plot kan het haast niet anders dan dat we te maken hebben met een parodie. Of eigenlijk een parodie op een parodie, want de twee eerder genoemde films waren al persiflages op het avonturenfilmgenre. Zoals in veel hedendaagse parodieën vinden we veel grapj..

