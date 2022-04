Wil de robot graag een mens zijn?

In de toekomst – tijd en plaats worden niet genoemd – leeft een gezin vreedzaam samen, totdat oudste zoon Yang opeens stopt met functioneren. Dan blijkt dat hij geen mens is, maar een vorm van kunstmatige intelligentie in een lichaam. Ouders Jake en Kyra hadden hem aangeschaft om hun geadopteerde dochter Mika te verbinden met haar Aziatische achtergrond. De paniek is groot, want Yang was door de jaren heen zoveel meer geworden dan een robot. Hij was een geliefd onderdeel van de familie. In een poging Yang te laten repareren, belandt Jake bij een louche handelaar die niet alleen spyware ontdekt in de robot (een kleine kritische hint naar techbedrijven die toegang krijgen tot de persoonlijke levenssfeer van mensen?), maar ook Yangs herinneringen veiligstelt. Op die manier krijgt Jake toegang tot onvermoede diepten van Yang. Hij deed meer dan alleen kil zijn taken uitvoeren. Hij blijkt warme gevoelens te hebben voor de mensen met wie hij omgaat. Sterker nog, er lijkt sprake te zijn van een hunkering mens te zijn.