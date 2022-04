Leven met een ongrijpbaar zwart gat

Outer Range zet in bij het onvoorstelbare.

Dit alledaagse leven – vol pijn, verlies en hunkering – behelst meer dan wij met het blote oog kunnen zien of met ons boerenverstand kunnen bedenken. De vraag is: durf je je daaraan over te geven?

Outer Range, Perry Abbott (played by Tom Pelphrey), Rhett Abbott (played by Lewis Pullman), Royal Abbott (played by Josh Brolin) (beeld Richard Foreman Jr. smpsp)