Geertjan Lassche maakte film over Louis van Gaal: ‘Ik heb millimeter voor millimeter terrein moeten winnen’

Sinds donderdag is ‘Louis’ in de bioscopen te zien, een portret van de beroemde en eigenzinnige voetbaltrainer Louis van Gaal. Filmmaker Geertjan Lassche trok ruim drie jaar met Van Gaal op. ‘Dat ik in Rwanda opeens voor zijn neus stond, was een kantelpunt. Daar had hij respect voor.’

Rouveen

‘Mentaal was dit mijn zwaarte project ooit.’ Filmmaker Geertjan Lassche (45) heeft in zijn werk nogal wat meegemaakt. Werken in oorlogsgebieden, bijvoorbeeld, en een expeditie op de Cho Oyu, met 8201 meter de op vijf na hoogste berg ter wereld. Toch komt het antwoord er zonder twijfel uit. ‘Ik maakte veel met Louis mee, zoals zijn ziekte. Dat hij lijdt aan prostaatkanker was het best bewaarde geheim van het afgelopen jaar. Als team moesten wij op alle manieren zwijgen, een voor een het ziekenhuis betreden, de camera’s in de tassen houden en veel eerder in de ruimtes zijn dan Louis en zijn vrouw Truus. Het was voortdurend opletten.’

Louis is nog een ander uiterste in het oeuvre van Lassche: ‘Economisch gezien mijn..

