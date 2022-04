Nieuwe documentaire fileert pinksterkerk Hillsong, maar geeft een zeer eenzijdig beeld

De internationale megakerk Hillsong Church wordt in een nieuwe driedelige documentaire van Discovery+ volgens de makers ‘ontmaskerd’. ‘Gefileerd’ is een betere omschrijving. In Hillsong: A Megachurch Exposed delen voormalig leden van de kerk vrijwel uitsluitend negatieve ervaringen en observaties. De docuserie schetst een onthutsend en zeer eenzijdig beeld van de pinksterkerk.