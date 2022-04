Ook voor regisseur Kogonada bevat zijn film After Yang mysteries

Over de Zuid-Koreaans-Amerikaanse filmmaker Kogonada is vrijwel niets bekend. Zelfs zijn echte naam blijft een geheim. De reden is verre van spannend, verzekert Kogonada. De geheimzinnigheid is puur om de privacy en mentale gezondheid van hemzelf en zijn gezin te beschermen.

Kogonada – een pseudoniem afgeleid van de Japanse scenarioschrijver Kogo Nada – verscheen op de radar van filmliefhebbers door zijn gelauwerde video-essays waarin hij filmgenres en technieken van beroemde regisseurs onder de loep neemt. Inmiddels is Kogonada hard op weg om zelf in het lijstje met beroemde regisseurs aan te sluiten. Zijn tweede speelfilm, After Yang, is een filosofische en ongrijpbare sciencefictionfilm over een gezin en hun Aziatische robot Yang.

After Yang is gebaseerd op het korte verhaal Saying Goodbye to Yang. Wat sprak u daarin aan?

‘Het verhaal heeft een unieke kijk op rouwverwerking. Soms heb je helemaal niet door dat je rouw ervaart. Dan moet je eerst liefde en verbinding ervaren voor je in staat bent te..

