Een onthutsende geschiedenis in de film ‘Die Wannsee Konferenz’

Het is onmogelijk een historische gebeurtenis tot op de millimeter nauwkeurig te verbeelden in een film. Een intonatie, een handgebaar, een gezichtsuitdrukking. De precieze woorden op het juiste moment op de exacte locatie. Het ligt buiten ons bereik, dus alles blijft een interpretatie van de feiten.

Toch doet regisseur Matti Geschonneck in zijn nieuwste film een moedige poging met een ijzingwekkend resultaat. Gebaseerd op de enige notulen die bewaard zijn gebleven, reconstrueert hij een nog geen twee uur durende vergadering op 20 januari 1942. Aan de Wannsee, nabij Berlijn, werd in een villa door vijftien hooggeplaatste nazi’s een beslissing genomen over het ‘Jodenvraagstuk’. De bijeenkomst werd voorgezeten door Reinhard Heydrich. De inzet was het uitroeien van 11 miljoen Joden, het gesprek vooral gericht op de praktische uitvoering van deze onderneming.

talige film

De aankomst, het vertrek en enkele buitenscènes werden opgenomen bij de villa, waarin nu een herinnerings- en studiecentrum is gevestigd. De ges..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .